Juve, Caldara: "Idolo Nesta. Ma ho il poster di Chiellini"

Non si parla che di Cristiano Ronaldo, ma la Juventus che gli ruoterà attorno si è arricchita di pezzi comunque pregiati. Uno di questi, nelle aspettative di dirigenza e tifosi, è senz'altro Mattia Caldara. Il difensore arrivato dall'Atalanta ha parlato alla stampa in occasione della sua presentazione. Sulle spalle il numero 13 storicamente accostato a un milanista, Alessandro Nesta ("Era il mio idolo"), ma in camera il poster di un compagno, Chiellini. "Giocare con lui, per me, sarà motivo d'orgoglio - dice Caldara -. Mi sta già aiutando in allenamento".



"Sono in una grande squadra e dovrò dimostrare ogni giorno di meritarlo - aggiunge il centrale, emozionato e curioso di vedere all'opera Cristiano Ronaldo -. Voglio vedere come si allena per essere così dopo tanti anni. Per Cristiano c’è molto entusiasmo perché in Italia non arriva da tanto un campione del genere. Credo la Juve abbia fatto un’impresa nel portare il migliore giocatore del mondo. L’entusiasmo è giusto e sono onorato di giocare con lui", le sue parole.



Caldara arriva a Torino con un anno di ritardo, ma anche con maggiore consapevolezza: "L'ho scelto io con il mio procuratore e la mia famiglia. Non ero ancora pronto per fare un grande passo, era giusto aspettare che i tempi fossero maturi. Non è solo un cambiamento di squadra ma anche di mentalità. Bisogna avere attitudine al lavoro e a vincere per venire qui".