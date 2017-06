Juve, Buffon record: 39.706 minuti in Serie A

Intramontabile Gigi Buffon. Il portierone della Juventus ha inanellato oggi l'ennesimo record di una straordinaria carriera: con i 90 minuti giocati oggi a Marassi contro la Samp, il capitano è diventato il giocatore bianconero con più minutaggio in Serie A. Al 65' ha infatti superato in questa speciale classifica una leggenda come Giampiero Boniperti che nei suoi anni alla Juventus ne aveva collezionati 39.680 minuti: ora il nuovo primato, destinato ad essere di volta in volta ritoccato, è 39.706 minuti. Al terzo posto c'e' Alex Del Piero, staccato di quasi 7.000 minuti. "Il talento non basta", ha detto Gigi a Premium riferendosi al suo record: "Sono molto contento di aver raggiunto anche questa quota ed è chiaro che se la si raggiunge con una squadra così forte, conquistando dei trofei, fa ancora più piacere. È un traguardo di cui vado orgoglioso, ma mi auguro di avere ancora minuti importanti da poter sommare".



Il capitano si è espresso anche sulla vittoria contro la Samp: "Questa era una partita che temevamo molto ed era fondamentale vincere in qualsiasi modo". Buffon, poi, è tornato anche sul sorteggio Champions: "Il Barcellona è il peggior cliente che ti può capitare, soprattutto sul doppio confronto. In gara secca hai più possibilità di batterlo. Però questa è la Champions ed è anche bello affrontare avversari così. Se avessimo trovato il Leicester avremmo avuto tutto da perdere, così abbiamo tutto da guadagnare"