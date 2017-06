Juve, Buffon: "Morata sarebbe stato il migliore"

Di sicuro gli ha fatto vincere una Coppa Italia e per poco non gli ha regalato la sua prima Champions. Sarà per questo che Gigi Buffon è rimasto legato ad Alvaro Morata, l'attaccante spagnolo rimasto due anni alla Juve prima che il Real Madrid esercitasse il diritto di recompra e lo riportasse in Spagna. Ma a Real Madrid Tv, intervistato sull'argomento, il capitano bianconero ha evidenziato chiaramente il suo pensiero sul vecchio compagno di squadra.



"Alvaro aveva dei pensieri negativi in quel suo ultimo periodo alla Juve. Ne abbiamo parlato un po' perché a me dispiaceva, era un ragazzo che mi piaceva molto e volevo aiutarlo, dargli sicurezza. Merita l'aiuto da parte di un compagno, ho grande affetto nei suoi confronti".



"Il suo passaggio al Real per me è stato un dispiacere, perché abbiamo perso un grande talento con un'età che gli avrebbe permesso di maturare definitivamente e di consacrarsi. Poteva diventare il miglior uomo della Juventus".



L'ultima frase, in particolare, potrà servire ulteriormente da sprone per il Milan, fortemente interessato a Morata, che al Real Madrid gioca meno di quanto vorrebbe, chiuso da Benzema nel proprio ruolo.