Juve, Buffon: "Il Var ben venga, ci dà sembianze da sportivi..."

Gigi Buffon è entrato ancora una volta nella storia: quello a Farias durante Juve-Cagliari non è stato solo il 30esimo rigore parato nella sua carriera, ma anche il primo assegnato grazie al Var. Ovviamente, non sarà solo per l'esito finale che il capitano della Juve applaude la uova tecnologia: "L'introduzione del Var aiuterà molto a non esacerbare gli animi - ha detto ai margini di un evento a Trieste - e a far sì che ogni tipo di decisione presa dall'arbitro ritrovi una reazione serena da parte di tutti, anche da parte dei tifosi. Se serviva questo per avere delle sembianze da sportivi, ben venga".



Buffon ha parlato anche della lotta scudetto: "Credo che mai come quest'anno il campionato sarà combattuto e si giocherà e si vincerà per piccoli dettagli e su quello dovremo essere bravi. Le vittorie di Juve e Napoli? Alla prima giornata, al primo turno, vuol dire poco. E' chiaro che partire con il piede giusto è di buon auspicio e ti dà convinzione".



Sabato sera, sui social network, Buffon aveva commentato così la vittoria sul Cagliari: "Una nuova stagione è cominciata. Unica: come tante, più di tutte. C'è la determinazione a ripetersi, per la settima volta. C'è la voglia di dimenticare il passato e di vivere al massimo questo presente. Ci sono tanti nuovi compagni. E c'è una nuova tecnologia, da accogliere senza paure. Dovevamo cominciare bene. Lo abbiamo fatto. Come dice il Chiello: avanti così!".