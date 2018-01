Juve, Buffon e Cuadrado preoccupano

La Juve ha una rosa così ampia, come ama ripetere spesso Marotta, che è in grado di fare a meno anche delle sue stelle. Buffon ha giocato la sua ultima partita l'1 dicembre a Napoli e i bianconeri hanno subito un solo gol nelle otto gare disputate senza il capitano in campo; Cuadrado, uno dei protagonisti di inizio stagione, ha saltato tre sfide di campionato e le due di Coppa Italia, ma la sua squadra le ha vinte comunque tutte.



In attesa di capire se la Juve riuscirà a fare a meno anche di Dybala, resta alta la preoccupazione sui due giocatori. Buffon doveva star fuori poco per un problema al polpaccio sinistro e invece è più di un mese che non gioca e potrebbe saltare pure il Genoa. Dovesse succedere, non potrebbe più neppure eguagliare il record di 647 presenze di Paolo Maldini.



Cuadrado ha un problema forse più fastidioso: la pubalgia. La sosta di sicuro gli garantirà il riposo necessario, ma spesso il dolore alla zona inguinale rischia di condizionare una lunga parte della stagione. Ad Allegri le soluzioni alternative non mancano, da Bernardeschi a Douglas Costa, che però hanno caratteristiche diverse e forse meno propensione alla fase difensiva. Sono stati proprio loro, insieme a Szczesny (il sostituto di Buffon) i protagonisti del successo di Cagliari, segno della grande forza della Juve. Ma se i guai fisici dovessero perdurare, resterebbe un bel problema per Allegri.