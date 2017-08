Juve, Buffon contro la Var: "Liberiamo gli arbitri dal mostro"

Var protagonista assoluta a Marassi e Gigi Buffon non ci sta. Dopo la prima storica volta contro il Cagliari, la Juventus si è vista assegnare un altro rigore dalla nuova tecnologia, questa volta ingiusto, e nel finale di partita il portiere dei bianconeri si è sfogato ai microfoni di Premium Sport: "Quella di oggi è una partita da zero rigori - ha detto Buffon - perchè nel calcio i contatti ci sono, esistono, e non vuol dire che ogni contatto deve essere un rigore".

"E lo dico tra virgolette dandomi la zappa sui piedi - continua il numero uno azzurro - perchè faccio parte di una squadra forte e le squadre forti attaccano spesso e hanno molti rigori a favore. L'anno scorso abbiamo avuto 3 rigori a favore in 38 partite, se continuiamo a fare questo uso della Var noi quest'anno ne avremo 55 e secondo me è una follia. Liberiamo gli arbitri dal mostro, perchè con questo uso è una cosa che non giova a nessuno".