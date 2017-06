Juve, Buffon: "Barzagli? Se era a cena ha fatto bene..."

"Su Barzagli non ho nulla da dire. Non ha lasciato il ritiro per un mal di pancia o perchè si è rotto tibia e perone. Se è andato a cena, ha fatto bene...". Il capitano della Juventus e della Nazionale scagiona così il compagno di squadra per le polemiche scaturite dalla foto insieme a un dj della riviera romagnola poche ore dopo aver lasciato il raduno dell'Italia "per motivi personali". "Le polemiche sui ritorni anticipati dalla Nazionale non mi fanno nessun effetto, non è la prima volta, manchiamo di fantasia" ha aggiunto Buffon.

Poi il discorso si sposta sulla Juve e sui prossimi decisivi impegni con Napoli e Barcellona: "Vogliamo vivere un aprile da protagonisti: ci giochiamo tanto - ha detto il portiere a margine di un evento di Head&Shoulders - Lavoriamo per questo da nove mesi, per arrivare in queste condizioni e in questa situazione di classifica: è la parte bella della stagione e vogliamo viverla da protagonisti". Archiviata la sosta, la stagione dei bianconeri riprende con la doppia sfida del San Paolo contro il Napoli: "Arriviamo a queste sfide come gli altri, non c'è nessun appunto da fare, non c'è da lamentarsi di nulla, se saremo più bravi vinceremo, se saranno più bravi loro vinceranno".

Infine una battuta sul caso biglietti che sta scuotendo l'ambiente juventino: "Sul caso tifosi non ho nulla da aggiungere: per la Juventus ha risposto in modo esauriente il presidente Agnelli - ha detto Buffon - I tifosi fanno parte della società civile, se possono andare allo stadio, o girare per la strada, significa che sono cittadini come gli altri".