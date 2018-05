Juve, Buffon a Pjanic: "È stato bello conoscerti"

Il futuro di Gigi Buffon resta ancora un rebus, il portiere della Juventus non ha ancora dato alcuna indicazione ufficiale, ma gli indizi che portano a pensare che questa sarà la sua ultima stagione tra i pali si moltiplicano: prima le parole nel post partita di Real-Juve e ora una maglia speciale regalata a Miralem Pjanic.

“Ciao Bosnia. È stato bello conoscerti e condividere belle emozioni! Sei stato una gran sorpresa” si legge nella dedica scritta sulla divisa da portiere da Buffon, che ringrazia singolarmente tutti i suoi compagni: un messaggio che ha il sapore dell'addio. Ma prima di dire addio il numero uno azzurro ha ancora due obiettivi da raggiungere: lo scudetto e la Coppa Italia (anche se a Roma potrebbe giocare Szczęsny).

Quattro partite che potrebbero aggiungere due ulteriori trofei al suo palmares, che conta già 21 titoli, ma che non gli basteranno per diventare il recordman di presenze in Serie A (in questa classifica resterà secondo). Recordman o meno, comunque, Buffon resta il miglior portiere della storia del calcio.