Juve, Borsa d'oro: azioni quasi raddoppiate in un anno

La finanza è una materia complicata, i numeri un po' meno. Così, se ti dicono che la Juventus ha toccato una capitalizzazione record di 452,49 milioni di euro, è legittimo cercare di capire cosa significhi esattamente, ma se il punto - come si legge nella dettagliata inchiesta di Calcio e Finanza - è che il valore delle azioni rispetto a un anno fa è aumentato dall'80% tutto diventa magicamente più chiaro. Vincere resterà l'unica cosa che conta per i tifosi e per chi va in campo, ma per i conti della società questi numeri sono fondamentali nel processo di crescita quanto i punti di vantaggio sulla Roma e sul Napoli. Semplicemente, aiutano a investire sul mercato. E quindi a vincere.



A marzo è successo qualcosa di inedito: nel complesso sono state scambiate azioni del club per un valore complessivo di 50 milioni di euro. In tutto il mese di gennaio la compravendita di share bianconeri si era fermato a 4 milioni, a febbraio 12. Questo ha fatto sì che il titolo si impennasse: negli ultimi tre mesi è cresciuto del 51,17%, nell'ultimo anno dell'80%. Quasi il doppio. Cosa c'è dietro la cavalcata? I risultati, ma non solo. L'utile semestrale di 72 milioni di euro aiuta, il fatturato in crescita continua anche, la nuova formula della Champions con 4 squadre italiane qualificate direttamente ai gironi dall'anno prossimo anche. E in generale c'è il lavoro di una società lungimirante.