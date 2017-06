Juve, Bonucci su Twitter: "Sciacquatevi la bocca"

Dalla lite con Allegri, alla tribuna di Oporto, fino alle tante voci di mercato: non sono state settimane facili per Leonardo Bonucci, che a Udine, dopo aver colpevolmente perso Zapata sul gol dell'1-0 Udinese, sembrava poter vivere un'altra giornata difficile e invece il difensore bianconero si è riscattato con il gol del pareggio di testa e oggi ha rotto il silenzio social delle ultime settimane. “Sciacquatevi la bocca!” ha scritto a caratteri cubitali su Twitter postando una foto della sua tipica esultanza e poi, su Instagram, ha aggiunto: “Guardare sempre avanti e al lato positivo delle cose, un punto guadagnato e un altro gol importante"

Chiellini in forte dubbio per il Milan

“Sto benino, nulla di grave, ogni tanto riaffiora qualche acciacco da battaglie passate, spero di recuperare in un paio di giorni". Sono le parole di Giorgio Chiellini, che aggiunge: "Domani faccio gli esami, valuteremo la mia disponibilità per il Milan. Fra domani e dopodomani ne sapremo di più, non è un guaio che andrà per le lunghe” ha rassicurato. “Il Milan è in un momento di ricostruzione - continua Chiellini - sta facendo un ottimo campionato con tanti giovani che saranno il fiore all’occhiello della nazionale italiana per il futuro. Brucia ancora un po’ la sconfitta a Doha, complimenti a loro, abbiamo perso un’occasione importante per portare a casa un trofeo".