Juve, Bonucci: "Si ricomincia". Ma il suo post scatena i tifosi

Nell'era dei social si può creare un caso anche con un post apparentemente banalissimo: Leonardo Bonucci si è svegliato, ha preso in mano lo smartphone e ha pubblicato su Instagram una sua foto in T-shirt nera e pantaloncini accompagnata dalla scritta "Ready for season 2017-18". E la Juve? Dimenticata, anche nel messaggio e negli hashtag: "Si torna al lavoro, pronto per ricominciare". E il suo solito "#finoallafine manca.



Il giorno dopo i rumors sul suo possibile addio ai bianconeri, con destinazione Milan o Inter, era inevitabile che quel post scatenasse i commenti dei tifosi. "Ragazzi, questa è la conferma che Leo andrà via.... - ha scritto Simone - non ha scritto nulla che sia un riferimento alla Juve! Ci sono scelte nella vita,e da possibile bandiera di questa squadra e giocatore più amato dal popolo bianconero va lì,dall'altro lato della barricata... rassegniamoci all'idea che il calcio romantico, dei valori,delle maglie, non esiste più". Il suo è un tono rassegnato, poi, come accade spesso sui social, c'è chi esagera con insulti invitandolo ad andare via. "Nessuno è indispensabile, ma evita pagliacciate da signorina"



Ovviamente ci sono anche i tifosi che lo pregano di non lasciare la Juve: "Non andare, sei una bandiera", gli dice Elisa. "Abbiamo una missione da compiere", gli scrive Danilo ricordandogli l'obiettivo Champions. Come finirà non è ancora noto, ma ormai è chiaro che il mal di Juve, evidentemente, esiste davvero.