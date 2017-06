Juve, Bonucci paga la cena: "pena" scontata

Cena pagata!!! E ora più carichi di prima verso i 3 obiettivi stagionali!!! #cenabianconer… https://t.co/7734TMIjug pic.twitter.com/YWdJg4lpHW — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) 7 marzo 2017

Pena scontata: Leonardo Bonucci ha pagato il conto. In tutti i sensi. Dopo la lite in campo con Massimiliano Allegri durante Juventus-Palermo, il difensore in realtà era già stato punito con l'esclusione dal match di Champions col Porto. Ma non bastava: doveva anche pagare una cena a tutta la squadra. L'aveva annunciato dopo il gol di Udine, l'ha fatto due giorni dopo. "Cena pagata!!! E ora più carichi di prima verso i 3 obiettivi stagionali!!!", ha scritto Leo. Nella foto postata su Instagram e Twitter si capisce che a tavola c'erano praticamente tutti: chissà se hanno visto anche la partita Napoli-Real Madrid e chissà come avranno reagito al gol di Morata...