Juve, Bonucci: "La Fiorentina ha avuto fame e palle, noi no"

La sconfitta di ieri ci deve fare arrabbiare, ma esalterà il VALORE della nostra SFIDA: tutti insieme, ancora più uniti verso la LEGGENDA! — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) January 16, 2017

FAME, PALLE, INTENSITÀ. Loro si e Noi no. Zero Alibi. Poche chiacchiere. Solo così possiamo arrivare in fondo per raggiungere i nostri obiettivi. #finoallafineforzajuventus Una foto pubblicata da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) in data: 15 Gen 2017 alle ore 15:06 PST

"Una brutta partita, gran parte del tempo regalato e senza la solita voglia e determinazione che noi mettiamo in campo". E' la dura analisi della sconfitta contro la Fiorentina che lo juventino Claudio Marchisio fa su Instagram. "Una fiorentina che ha dato tutto, quello che è mancato a noi - osserva il centrocampista sul social - quello che sempre dobbiamo dare, a partire da me!".

Al commento di Marchisio fa eco quello di un altro senatore juventino come Leonardo Bonucci: "Fame, palle, intensità. Loro sì, noi no", scrive il difensore su Instagram. "Zero Alibi. Poche chiacchiere. Solo così possiamo arrivare in fondo per raggiungere i nostri obiettivi", aggiunge con parole che suonano quasi come una strigliata ai compagni dopo quella nel dopo partita di mister Allegri. Il tecnico, il giorno dopo il ko, carica l'ambiente su Twitter: "La sconfitta di ieri ci deve fare arrabbiare, ma esalterà il VALORE della nostra SFIDA: tutti insieme, ancora più uniti verso la LEGGENDA!"