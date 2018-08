Juve, Bonucci: i tifosi si dividono tra fischi e applausi

Tifosi divisi: Leonardo Bonucci, il "figliol prodigo", non mette d'accordo tutti, come si era capito anche sui social. In un Bentegodi quasi tutto bianconero per Chievo-Juve, la gara del debutto di Cristiano Ronaldo in Serie A, dalla curva sono arrivati applausi per il difensore, ma l'incoraggiamento del settore più caldo è stato sovrastato soprattutto nei minuti iniziali dai fischi provenienti dalla tribuna, che piano piano a dire il vero si sono progressivamente spenti.



Non tutti, evidentemente, hanno perdonato a Bonucci la fuga al Milan nella passata stagione, condita dall'esultanza esibita in occasione del gol dell'ex segnato allo Stadium. Ma lo stesso giocatore aveva espresso il desiderio di trasformare i fischi in applausi e in effetti, come detto, dopo i primi minuti la contestazione è di fatto sparita.