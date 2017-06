Juve, Bonucci chiude il caso: "Voi parlate, noi vinciamo"

Si è detto tanto, raccontato e parlato ancora di più. L'importante è che la squadra continui a vincere. Perché per Noi #vincerèlunicacosacheconta Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) in data: 25 Feb 2017 alle ore 15:53 PST

"Caso chiuso, è stato ingigantito". Beppe Marotta lo aveva detto prima della gara contro l'Empoli e i 90 minuti contro i toscani lo hanno confermato: Leonardo Bonucci è tornato, titolare come annunciato da Allegri nella conferenza della vigilia e anche capitano, per una decina di minuti, dopo l'uscita dal campo di Marchisio.

Il diverbio con Allegri è alle spalle, la panchina di Oporto anche e a testimoniarlo, ancora prima delle parole del tecnico nel dopo partita, sono i cori dei tifosi per il difensore durante il riscaldamento. Poi Allegri: "La sua è stata una bella prestazione, sono contento per lui", ha detto ai microfoni di Premium spiegando per l'ennesima volta quanto accaduto contro il Palermo: "Con Leo c'è stata una discussione, ma sono cose che capitano. Sarebbe stato meglio se fosse successo nello spogliatoio, ma abbiamo colto gli aspetti positivi della vicenda".

E qualche ora dopo il triplice fischio, dopo il silenzio social degli ultimi giorni, ecco il Bonucci-pensiero su Instagram: "Si è detto tanto, raccontato e parlato ancora di più. L'importante è che la squadra continui a vincere. Perché per noi vincere è l'unica cosa che conta".