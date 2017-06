Juve-Bonucci, Allegri dice sì: "Ripartiamo da lui"

Luci e ombre: piaccia o non piaccia, Leonardo Bonucci fa sempre parlare di sé. Perché è uno che non si nasconde, e non ha mai paura di dire quello che pensa. Alla Juve il leader vero è lui. E se qualcuno non l’aveva ancora capito, a Cardiff si è tolto ogni dubbio. Quello che è successo all’intervallo della finale col Real, forse non lo saprà mai nessuno. Gli schiaffi a Dybala, i cambi ordinati e l’ennesimo litigio con Allegri: storie negate dai diretti interessati, eppure spifferate e comunque ricostruite sui giornali. Che alla fine, riportano pure il colpo di scena finale: "L’anno prossimo ripartiamo da lui". Una pacca sulla spalla, quella di Allegri, che non s’aspettava proprio nessuno.



"È un allenatore a cui piace il dialogo, confrontarsi, che ha il suo modo – giusto o sbagliato che sia, non sta a me e a nessuno giudicare, perché comunque ha ottenuto risultati – di tirare fuori il meglio di ognuno attraverso il dialogo”, disse Bonucci un po' di tempo fa. Già: il dialogo, alla fine, sembra aver risolto tutto. I bianconeri, dopo la partenza di Dani Alves, non possono perdere un’altra bella dose di carisma, carettere ed esperienza: e allora, dimenticati i "vaffa" in diretta tv, l’esilio di Oporto e quella partita vista su uno sgabello in tribuna. Bonucci e Allegri firmano la tregua e ripartono insieme, per scrivere un finale diverso. Applausi per tutti e due. Almeno, finché dura…

Fabio Manfreda