Juve-Bernardeschi, si può fare: offerta da 40 milioni più bonus

Da Firenze arrivano segnali contrastanti sul futuro di Bernardeschi. Cognigni, qualche giorno fa, ha dichiarato pubblicamente di non poter garantire che resti in maglia viola anche nella prossima stagione. Molto, del resto, dipenderà dalle offerte che riceveranno il giocatore e il club e secondo Tuttosport molto potrrà dipendere anche dalla trattativa sulla clausola rescissoria. La Fiorentina vorrebbe inserirne una da 100 milioni, un accordo possibile potrebbe fissare la cifra intorno ai 60-70.



Lo scenario che immagina il quotidiano di Torino, allora, è l'irruzione della Juve nella trattativa tra il giocatore e la società: i bianconeri potrebbero arrivare a offrire 40 milioni più bonus ai viola (cifra evidentemente non sufficiente per la Fiorentina), e soprattutto punterebbero a convincere il giocatore che però proprio qualche giorno fa ha rifiutato di indossare la sciarpa della Juve ("Non posso, mi ammanettano"). Gesto tutto sommato scontato: oggi è ancora un calciatore viola.