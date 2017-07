Juve, Bernardeschi ala o trequartista: pronto per la numero 10

Era confuso sotto un cappellino a visiera lo scorso 20 agosto, giorno della prima partita di campionato, Juventus-Fiorentina. Quasi un anno fa. Ora lo Stadium potrebbe diventare la sua casa, il terreno dell'abituale riscaldamento prepartita, poi il resto sarebbe conseguenza del lavoro, delle scelte di Massimiliano Allegri. Fermiamoci qui ovviamente perché il Bernardeschi della Juve è tuttora ipotesi, anche se forte e solo il tempo dirà se è anche realtà imminente. 40 milioni la cifra che gira, diciamo pure richiesta dalla Fiorentina per questo ragazzo di 23 anni che una certa confidenza con l'appuntamento che conta ce l'ha, come si è visto all'Europeo Under 21.



14 gol nella passata stagione, 11 in campionato. Attaccante esterno, si dice oggi, e lui lo può fare sia a destra che a sinistra. All'occorrenza anche trequartista e dunque particolarmente adatto per cambiare modulo anche nel corso di una stessa partita. Alla Juve lo potrebbe fare indossando addirittura la numero 10, lasciata senza nome un anno fa e in teoria ancora libera dal momento che dovrebbe restare il 21 sulla schiena di Dybala nel 2015 protagonista di un'operazione simile a quella di Bernardeschi, anche per la cifra pagata al Palermo.



Giovani da crescere, possibilmente i migliori sul mercato. Inserimento graduale nella Juve che sa aspettare ma che poi pretende quando decide che l'attesa è finita. Maglia pesante che poco perdona ma tanto può offrire e che diventa marchio, specie se poi con quella addosso ci torni a Firenze ma anche in questo caso fermiamoci qui....

Gianni Balzarini