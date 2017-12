Juve, Benatia: "Tre-quattro squadre per lo scudetto. Ma ad aprile saremo davanti"

"Per la corsa scudetto vedo tre, quattro squadre in lizza, ma ad aprile, quando arriveranno le partite importanti, sono certo che la Juve sarà davanti". Medhi Benatia non si nasconde e mostra grande ottimismo in vista del prosieguo della stagione.



"Dobbiamo continuare così, perché se non si subiscono gol aumenta la fiducia - spiega il difensore in una intervista a Juventus Tv -, e con i giocatori che abbiamo possiamo segnare da un momento all'altro".



Contro la Roma è stata di Benatia la rete decisiva mentre a novembre era stato messo a segno dall'ex Bayern un altro gol nella sfida cruciale tra il Marocco e la la Costa d'Avorio: "L'ho già detto al mister... Se ha bisogno di una mezza punta, posso 'girare intorno' al Pipita... Ma l'idea non gli piace – scherza il 30enne - Andare al Mondiale era un sogno e siamo riusciti a realizzarlo dopo 20 anni. Essendo il capitano della Nazionale sentivo una responsabilità in più ed è bello essere riusciti a qualificarci".



Il centrale infine le potenzialità delle rivali della Juve per il tricolore: "Il Napoli sarà con noi fino alla fine, anche la Roma credo abbia qualcosa in più rispetto all'Inter, che rimane comunque una squadra solida. Saremo in tre, quattro squadre a giocarci lo scudetto".