Juve, Benatia: "Gli arbitri? Sono la scusa dei perdenti"

Medhi Benatia veste i panni del giornalista: è seduto in un caffè insieme a Blaise Matuidi e lo tempesta di domande. Ma a un certo punto fa una digressione e torna giocatore della Juve. È lì che, anziché chiedere, afferma. Anzi, tuona.



"In Italia la gente non capisce il modo in cui si lavora qui alla Juventus - dice Benatia -. Io lo so, perché ero dall'altra parte e quando ero alla Roma dicevo pure io che la Juventus non giocava bene ma che vinceva perchè c'erano gli arbitri o per altre cose. Ma sono solo scuse. Quando vedi il modo di fare le cose qui capisci che si tratta delle scuse dei perdenti".



Benatia si ricollega a una frase di Matuidi, impressionato dalla sala trofei della Juventus e dai metodi di lavoro: "Noi francesi ci accontentiamo, qui ho imparato cos'è il rigore. Se non vado in palestra, c'è subito qualcuno che me lo ricorda. A Parigi non ero obbligato".



Benatia così rincara la dose: "All'inizio della stagione - si rivolge a Matuidi - mi hai detto che la Roma e l'Inter erano lì, io invece ti ho risposto che conosco la Serie A e nel giro di due mesi non ci sarebbe stato più nessuno. Puoi vincere 7-8 partite, anche 10, ma 38 partite.... Il calcio italiano è difficile, quando giocano contro di noi tutte vogliono fare le partite della vita. Ma il segreto di tutto è il lavoro, non sono solo i giocatori della rosa che fanno la differenza, è il lavoro. La gente non lo vede, ma la Juventus domina in Italia grazie a questo. La gente non immagina quanto lavoriamo".