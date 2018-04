Juve, Barzagli: "Volevano mettere tensione, vinciamo sempre..."

La verità di Andrea Barzagli è chiara, sulla presunte lite nello spogliatoio e sulla visita dei tifosi a Vinovo. Il difensore della Juve prende posizione con fermezza - come fa in campo, e fa la voce del leader, facendo eco a Buffon: "Non ci sono stati confronti veri e propri, parliamo sempre tra di noi tutto l'anno - spiega a Premium Sport -. Non c'è stata nessuna lite, niente di niente. È stato un qualcosa per destabilizzare, perché in questi ultimi anni per fortuna abbiamo sempre vinto, abbiamo visto poche volte la Juventus in difficoltà, quindi dopo una partita del genere hanno provato a mettere un po' di tensione. Dobbiamo toglierci la negatività di dosso, dobbiamo essere positivi, ci stiamo allenando bene, ci stiamo preparando a una sfida importantissima (quella contro l'Inter, n.d.r.), quindi siamo concentrati sull'obiettivo".



"I tifosi sono venuti per incitarci, è la verità: l'abbiamo capito tutti, quella di sabato è una partita fondamentale. Siamo noi che andiamo in campo e dobbiamo dare il massimo. Rivincere è più difficile che vincere, è vero, ogni anno che passa è sempre più complicato. Ma credo ci sia una certezza: quando sei un giocatore della Juve hai la responsabilità di dover vincere. Tutto quello che abbiamo fatto in questi anni rimane, magari ce lo ricorderemo tra qualche anno, ma conta poco in questo momento. Conta che siamo un punto avanti, che dipende da noi e che alla Juventus si gioca per vincere: dobbiamo arrivare all'obiettivo".



"Bisogna preparare bene la partita, è una sfida che già dice molto. Inter-Juventus è una partita molto sentita in tutti e due gli ambienti, vale moltissimo per tutte e due le squadre. Sabato sera ci sarà un bel clima caldo, chi farà meglio la partita e avrà più i nervi saldi, avrà qualcosa in più. Ci giochiamo molto in queste quattro partite, se vogliamo vincere il campionato, essendo ancora avanti, dobbiamo puntare a vincerle tutto. Noi sappiamo cosa fare. Quel che conta, adesso, è che abbiamo un punto in più e dipende ancora da noi. Se poi non raggiungi l'obiettivo, avrai qualcosa da recriminare, ma pensiamo positivo. Il calendario? Non conta chi incontri, conta se vinci e fai i punti. Siamo arrivati a un mese dalla fine e ci giochiamo tutto".