Juve, Barzagli stop: salta il Cagliari, ansia per la Champions

Al 22 febbraio mancano quasi due settimane, ma l'ansia Champions comincia a crescere in casa Juve, perché quel giorno Andrea Barzagli potrebbe restare a casa. "Al termine della gara con il Crotone ha riportato un trauma distrattivo alla regione posteriore della coscia destra, di modesta entità, comunque meritevole di ulteriore monitoraggio tra alcuni giorni": ecco il responso degli esami per il difensore bianconero che si è infortunato di nuovo nei pochi minuti in cui è sceso in campo in Calabria, dove è entrato al 33' del secondo tempo al posto di Dani Alves.



I tempi di recupero sono ancora ignoti: di sicuro Barzagli non ci sarà a Cagliari domenica sera e tutto lascia pensare che sarà risparmiato anche la per la sfida successiva di venerdì contro il Palermo. La speranza è quella di poterlo avere a disposizione per l'andata degli ottavi contro il Porto, anche se col nuovo 4-2-3-1 il difensore non è più un titolare inamovibile come con il vecchio modulo. In ogni caso è stato scongiurato uno stop più lungo: in questa stagione Barzagli è stato già fermo un mese tra novembre e dicembre per un problema alla spalla, poi ha saltato anche la sfida con l'Inter per una influenza.