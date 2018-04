Juve, Barzagli si ferma: infortunio muscolare all'addome

Come infortunio è relativamente inedito, ma va inquadrato nella categoria degli stop muscolari, quelli che hanno tormentato la Juventus in questa travagliata stagione: l'ultimo k.o. è quello di Andrea Barzagli, uno di quelli che ci ha messo la faccia dopo la batosta col Real, prendendosi persino le proprie colpe per il gol dell'1-0 di Cristiano Ronaldo.



Il comunicato ufficiale del club parla chiaro: "Andrea Barzagli è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un trauma distrattivo dei muscoli obliqui dell’addome. Il calciatore ha già iniziato le terapie e sarà rivalutato nei prossimi giorni". Il difensore salterà quasi certamente il Benevento e probabilmente anche il ritorno contro il Real Madrid.