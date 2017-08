Juve, Barzagli: "Bonucci non è Maradona, non sposta gli equilibri"

Andrea Barzagli non è affatto impaurito. Parla da veterano e ripete quanto più o meno detto già da altri compagni dopo un precampionato complicato per la Juve e la sorprendente sconfitta in Supercoppa. Parla, soprattutto, dell'addio di Bonucci, che ha sgretolato il muro della BBC.



"Sono andati via due giocatori che sono stati molto importanti - spiega Bonucci a Premium Sport facendo riferimento anche a Dani Alves - tra l'altro Bonucci ha fatto sette anni alla Juve ed è stato importantissimo. Ma in una squadra ci sono 23 giocatori e ne vanno in campo 11, nessuno ha mai destabilizzato o fatto la differenza, tranne Maradona o forse Messi e Cristiano Ronaldo. Uno o due giocatori non ti spostano l'equilibrio, diciamo che i nuovi e noi più vecchiotti dobbiamo tornare con la mentalità giusta per affrontare di nuovo il campionato".



"Quest'anno si è alzata nuovamente l'asticella - spiega Barzagli sulla lotta scudetto -, ci sono squadre che si sono rinforzate molto e squadre che si sono mantenute e hanno acquisito una mentalità importante come il Napoli. E poi c'è una squadra come la nostra che affronterà la settima stagione dopo sei scudetti di seguito e sarà la stagione più difficile per tanti di noi, perché vincere non è mai facile, rivincere è veramente difficile e dopo sei anni è davvero molto dura. Per farlo devi essere motivato e sul pezzo, lo sappiamo e ce lo siamo detti, penso che la Juve abbia sempre i soliti obiettivi".