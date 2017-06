Juve-Barcellona, Stadium esaurito per la Champions

Sold out. La Juve lo annuncia con orgoglio e del resto non poteva essere altrimenti: martedì 11 aprile, ore 20.45, il Barcellona dovrà vedersela in uno Stadium completamente esaurito nell'andata dei quarti di Champions League. Uno spettacolo nello spettacolo dunque, con un impianto colorato completamente di bianconero per spingere Buffon e compagni all'impresa.



Come si legge nella nota pubblicata dalla Juventus sul proprio sito "dopo la fase di vendita dedicata agli abbonati, sono stati sufficienti, infatti, pochi minuti di apertura della fase di vendita riservata ai J1897 per esaurire ogni disponibilità di biglietti all'interno dell'impianto". 41.507 urla (magari un po' in meno perché ci saranno i tifosi ospiti) proveranno a mettere timore all'armata blaugrana.