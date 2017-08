Juve, auguri ad Allegri: "Condividi con noi tanta voglia di vincere"

Massimiliano Allegri compie oggi 50 anni. Ecco il messaggio di auguri che la Juventus ha pubblicato sul proprio sito ufficiale per il tecnico livornese:



"Tre Scudetti e tre Coppe Italia, una dopo l'altra, oltre a una Supercoppa Italiana e un'altra che si giocherà proprio dopodomani, all'Olimpico di Roma. In questi tre anni in bianconero, mister Massimiliano Allegri ha dimostrato di condividere con la Juventus, oltre ai valori di sportività, professionalità e serietà, anche tanta, tantissima, voglia di vincere.



Ecco perché - ne siamo sicuri - anche oggi che spegne 50 candeline, sarà sicuramente concentrato sul prossimo obiettivo, il primo titolo della stagione, in palio tra poche ore: questa, però, è innanzitutto una giornata di festa e siamo sicuri che tutti i tifosi bianconeri si uniranno a noi nel fargli i più calorosi auguri... Buon compleanno, mister!".