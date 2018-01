Juve, ansia per Dybala: senza Joya è un'altra cosa

Da ora, e per un po', ci sarà una Juventus senza Dybala. C'è già stata, non per infortunio ma per scelta tecnica, e con o senza l'argentino non è la stessa cosa. A inizio stagione il numero 10 bianconero è stato titolare inamovibile e dopo 6 giornate era capocannoniere con 10 gol, 2 in più di Immobile, 4 in piu di Dzeko, Icardi e Mertens: la sua miglior partenza di sempre a livello realizzativo. Poi Dybala ha un po' frenato, il rendimento è calato, sono arrivati i consigli/avvertimenti di Nedved e Allegri e le panchine... Ora l'infortunio ai flessori della coscia destra.

Che juve sarà senza Dybala? I bianconeri devono augurarsi che non sia quella vista finora. Lo dicono i numeri: la Juventus ha giocato 14 partite di campionato con l'argentino in campo dall'inizio, ne ha vinte 13, una l'ha pareggiata, e non ha mai perso, mettendo insieme 40 punti con una media di 2,85 a gara, grazie anche ai 12 gol messi a segno dalla Joya. Unica macchia in queste 15 partite, il rigore sbagliato allo scadere di Atalanta-Juventus 2-2, causa degli unici due punti persi dai bianconeri con l'argentino titolare.

Ecco perché la Juve senza Dybala, o con Dybala subentrato, non è la stessa cosa: in 6 gare ne ha vinte 3, ne ha pareggiata 1 e ne ha perse 2 contro Lazio e Samp, per un totale di 10 punti, con una media di 1,66. Segno che, inevitabilmente, si perdono soluzioni offensive e pericolosità sui calci piazzati, nonostante la presenza di un altro specialista come Pjanic.

Insomma, con Dybala è (molto) meglio. Dato confermato anche da uno sguardo a ritroso nei precedenti due campionati dell'argentino in maglia bianconera: si entra nella fase cruciale della stagione: prima torna Dybala, meglio è per la Juve.