Juve allo scontro con la Lega per i tappetini virtuali

La Juve fa da sé: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport i bianconeri sono andati allo scontro con la Lega per i cosiddetti "tappetini virtuali", cioè le pubblicità che appaiono accanto alle porte nel corso delle partite di Serie A e Coppa Italia. Ebbene, la Juventu è stata l’unica società a votare contro in assemblea all’assegnazione del title sponsor e ha fatto mettere a verbale che non conferirà la delega a vendere quei diritti, perché sono ritenuti individuali per ogni società.



È possibile che lo scontro finirà in tribunale: secondo il presidente di Lega Micciché, che ha chiesto anche un parere legale in merito, in realtà i diritti appartengono alla Lega, ma l’obiettivo della Juventus, evidentemente, è alzare al massimo i ricavi commerciali grazie all’arrivo di Cristiano Ronaldo. In ballo ci sono molti milioni di euro...