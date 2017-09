Juve, Allegri: "Var? Bisogna avere pazienza. Dybala può ancora crescere"

Massimiliano Allegri commenta ai microfoni di Premium Sport il successo in rimonta della Juve sul Genoa a Marassi al termine di una partita rocambolesca e piena di episodi da moviola. A partire dal penalty concesso ai rossoblù: "Fortunatamente alla fine i ragazzi sono stati bravi e hanno portato a casa la vittoria, ma sul Var bisogna soltanto portare un po' di pazienza: ci vuole un po' di periodo di adattamento. Come noi dobbiamo lavorare per migliorare a giocare, anche gli arbitri lavoreranno per migliorare l’applicazione del Var".



"Contro il Genoa abbiamo cominciato male, ma l’importante era vincere per andare alla pausa a punteggio pieno. Ma dopo la sosta bisognerà focalizzarci bene, perché la stagione inizierà sul serio" aggiunge il tecnico.



In campo si è visto un Dybala davvero superlativo: "Sono molto contento di lui e ha ancora margini di miglioramento. Per lui questo è un anno importante: dovrà fare una grande Champions".



Chiusura dedicata al mercato e a una possibile avversaria per il tricolore: "Keita? È un giocatore della Lazio. L’Inter? Lotterà per il campionato".