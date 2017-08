Juve, Allegri studia il cambio di modulo: Matuidi nel nuovo 4-3-3

La Juventus cambia. Il ko nella finale di Supercoppa italiana ha messo a nudo alcuni limiti nella formazione di Allegri. Limiti strutturali perché i bianconeri hanno terribilmente sofferto a centrocampo dove Khedira e Pjanic erano in costante inferiorità numerica: le difficoltà a livello tattico hanno spianato la strada alla Lazio, più volte pericolosa al di là dei tre gol messi a segno.



Dalle parti di Vinovo si sta studiano dunque un modulo che garantisca maggiore equilibrio, evitando di incorrere in prestazioni come quella di domenica sera all'Olimpico. Del resto nella scorsa stagione, e più in generale negli ultimi anni, i campioni d'Italia hanno cambiato più volte pelle e la svolta della scorsa stagione coincise proprio con il passaggio al 4-2-3-1. La 'combinazione giusta' adesso sarebbe quella del 4-3-3 (resterebbe la grande incognita dei tanti esterni presenti in rosa), abito ideale per un giocatore prossimo all'arrivo, ovvero Matuidi.



Marotta e Paratici stanno accelerando per il centrocampista francese arrivando a offrire 15 milioni più bonus: una cifra molto lontana dalla richiesta iniziale dei transalpini (30 milioni) che però potrebbero scendere a più miti consigli grazie alla mediazione di Mino Raiola, agente del 30enne con il contratto in scadenza nel 2018. Non è poi escluso un colpo in difesa: piace il laziale De Vrij e l'olandese potrebbe rientrare nell'operazione Keita: atteso un faccia a faccia con Lotito nelle prossime ore.