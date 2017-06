Juve, Allegri "snobba" il Napoli: "La partita di domani non è decisiva"

Sale la febbre in casa Juventus per la supersfida di sabato sera contro il Napoli che potrebbe lanciare i bianconeri in fuga in testa alla classifica, Higuain è pronto ad affrontare il suo passato ("E' una partita da libro cuore - ha detto Allegri - L'allenatore ha due scelte: o non farlo giocare o non dirgli niente e mandarlo in campo"), ma l'allenatore campione d'Italia prova a gettare acqua sul fuoco: "La partita di domani arriva solo all'11a giornata e quindi non è decisiva per il campionato - ha detto il tecnico bianconero in conferenza - Gli scontri diretti nel girone d'andata non sono mai decisivi, al ritorno sì. Un anno fa perdevamo a Sassuolo. Il campionato si decide a marzo, per noi la partita più importante è mercoledì".

Sul capitolo formazione Allegri non vuol dare vantaggi a Sarri e resta piuttosto allacciato, senza sbilanciarsi: Marchisio in campo? Bisogna vedere a livello muscolare come sta dopo sole 72 ore, parlerò con lui. Evra? oggi si valuterà se sarà a disposizione domani o meno. Lichtsteiner? Ha giocato due settimane fa e ha fatto una buona partita, per domani dovrò ancora valutare. Cuadrado? In certe partite preferisco farlo partire dalla panchina, in altre dall'inizio. Devo anche pensare a mercoledì" ha detto il tecnico bianconero.

Poi qualche battuta sul suo passato da calciatore in azzurro e su Maurizio Sarri: "Napoli è una città splendida, la mia avventura però non è stata positiva visto che sono arrivato ad ottobre e a gennaio eravamo già retrocessi. Sarri? La sua è una delle squadre che gioca il miglior calcio in Italia, è in lotta per lo scudetto. Davanti giocano molto bene, senza centravanti non danno riferimenti e dietro hanno grande solidità. Sarri l'ha sempre avuta, anche quando abbiamo giocato contro molti anni fa"

In conlusione ancora l'argomento Higuain: "I suoi numeri sono importanti, ha già fatto sette gol e alla Juve segnano anche gli altri. Sono molto contento di quello che sta facendo, anche in fase di non possesso, dobbiamo ancora conoscere i suoi movimenti. Non ci interessa vedere Higuain segnare ogni domenica, ci interessa arrivare in fondo a tutte le competizioni. Il primo obiettivo è mercoledì chiudere il discorso qualificazione, poi a dicembre la Supercoppa. Per il campionato se ne parla a marzo".

I CONVOCATI PER LA SFIDA CONTRO IL NAPOLI

Ecco i convocati di Allegri: Buffon, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Higuain, Hernanes, Alex Sandro, Barzagli, Mandzukic, Lemina, Bonucci, Asamoah, Dani Alves, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Audero, Evra, Kean.