Juve, Allegri si sfoga: "Loro fuori da tutto a novembre"

A pochi minuti dal termine di Juventus-Napoli i bianconeri erano ancora a +4 e pregustavano il settimo scudetto consecutivo, ma la zuccata di Koulibaly ha riaperto tutto e ora, complice anche un calendario non certo agevole, i bianconeri devono affrontare la volata finale con l'obbligo di vincere sempre nonostante la stanchezza evidente della squadra di Massimiliano Allegri.

Dopo la sconfitta dello Stadium il tecnico bianconero era molto deluso, “una partita bruttissima sia da parte nostra che da parte loro" ha detto ai microfoni di Premium Sport, ma col passare dei minuti sulla delusione ha prevalso l'orgoglio e in conferenza stampa Allegri ha sbottato, difendendo i suoi: “Noi sono quattro anni che giochiamo 57 partite ogni stagione. Gli altri vanno fuori da tutto e non gli si dice nulla. Quando giochi così tanto spendi tanto anche a livello di energie mentali. Abbiamo anche raggiunto la finale di Coppa Italia, non è mai semplice. In quattro anni abbiamo giocato due finali di Champions e due volte siamo stati eliminati per 30”, gli altri a novembre hanno finito tutto. Così mi fate perdere la pazienza, a questi ragazzi non si può dire nulla”.

"Sapevamo che il campionato quest'anno sarebbe stato difficile e il Napoli sta facendo grandissime cose. Ora mancano quattro partite, abbiamo una settimana per recuperare le energie e preparare al meglio questo finale. Bisogna essere bravi e avere la serenità perché abbiamo ancora un punto di vantaggio, bisogna fare qualcosa di straordinario". "La partita sicuramente non è stata bella - ha aggiunto Allegri al suo ingresso al Coni dove c'era l'incontro tra arbitri, dirigenti, allenatori e calciatori della Serie A - è stata una partita bloccata in cui loro hanno avuto un po' più di gestione della palla ma grandi occasioni non ce ne sono state". "C'è stato questo episodio al 90' - conclude Allegri - in cui noi potevamo sicuramente fare meglio, ma il calcio è questo, sono cose che succedono. Ora ci aspettano partite difficili, così come ce l'hanno loro, e poi nel calcio non c'è mai niente di scontato. L'aspetto psicologico è molto importante, bisogna rimanere sereni".