Juve, Allegri: "Ronaldo gioca, poi non so. Serve un'altra solidità"

Un'altra Juve o forse la stessa. Rispetto al solito, Massimiliano Allegri stavolta non dà indicazioni di formazione e spiega che deve ancora decidere chi ci sarà contro la Lazio. Una cosa è certa: "Ronaldo ora gioca, poi vedremo più avanti. Ci sarà un momento in cui dovrà rifiatare come successo l'anno scorso a Madrid, quando ha avuto un'ottima gestione".



"Mi aspetto grande entusiasmo perché giochiamo contro la Lazio, la squadra che l'anno scorso ci ha iinflitto la prima sconfitta stagionale e poi allo Stadium ci ha battuti dopo 41 vittorie di seguito. È la prima partita vera, è una partita importante per il prosieguo del campionato anche se siamo solo alla seconda partita. È il primo scontro diretto da vincere. Bonucci? È tornato con entusiasmo, ha sempre messo passione, lavoro e dedizione come tutti all'interno della Juventus e quindi va rispettato per quello che fa".



"Fatica col Chievo? La partita di sabato non è mai stata in discussione, ma quello che è successo ci deve far drizzare le antenne. Abbiamo preso due gol, bisogna trovare una solidità diversa, perché sabato la mia sensazione è che ogni volta che loro tiravano la palla dalle nostra parti qualcosa non mi tornava. E siccome mi fido della sensazioni mi hanno dato ragione e abbiamo preso due gol. Andava bene anche il pareggio, giusto per fare capire a tutti che per vincere bisogna pedalare. Ci vogliono grande intensità, passione e rispetto dell'avversario. Siamo all'inizio, è normale, ma dobbiamo ritrovare questa solidità diversa".



"Ronaldo è un ragazzo che si mette sempre in discussione. È molto competitivo in tutte le cose che fa e lo dimostrano i suoi risultati. Nessuno gli ha regalato niente, è un campione che si è costruito con lavoro e sacrificio ed è un ottimo esempio anche per i giocatori più giovani e alza l'asticella della competizione. Va sfruttato per le sue caratteristiche come gli altri, va messo in campo dove rende meglio. Se gioca con Mandzukic lui va più a sinistra, se gioca con Dybala e Douglas Costa cambia. Ogni tanto mi piace fare delle cose stravaganti, ma la semplicità è la cosa migliore".



"Bernardeschi ha talmente tanto entusiasmo e qualità che addirittura in America gli ho fatto fare il centravanti e l'ha fatto bene. È cresciuto molto e ha una voglia di affermarsi e continuare a migliorare che sicuramente lo porterà a fare una grande carriera. Chiunque io faccia giocare, poi si deve vincere, perché quando vinciamo è più facile accettare le scelte. Ma fa parte del gioco, quando hai una rosa così devi fare delle scelte. E comunque le scelte sono sempre impopolari".