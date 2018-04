Juve, Allegri: "Rifondazione? Questo club si rinnova sempre"

Sorride quanto sente parlare di fine ciclo o di rifondazione. Massimiliano Allegri, come sempre, vede il bicchiere mezzo pieno e anche dopo la sconfitta col Real Madrid prova a tirare su il morale alla Juve. Ecco le sue dichiarazioni principali in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato di Benevento.



"Dobbiamo vincere e non possiamo sbagliare. Il Benevento ultimamente gioca bene a calcio, per la prima volta giocheremo alle 15, ci sarà il primo caldo della stagione e bisognerà essere pronti con la testa. Dobbiamo vincere per mantenere il vantaggio sul Napoli, altrimenti gli permettiamo di rientrare in corsa. Sono tutti a disposizione, tranne Barzagli e Bernardeschi. Cuadrado e Mandzukic potrebbero giocare dal primo minuto. In porta gioca Szczesny, Chiellini non gioca, è probabile che Higuain parta in panchina".



“La sconfitta col Real? Il risultato è la cosa più importante e ci penalizza. Lo scorso anno abbiamo vinto 3-0 con il Barcellona e in quella partita abbiamo subito di più che con il Real. Queste partite sono fatte da episodi, bisogna a malincuore accettare la sconfitta, sapendo che abbiamo giocato bene e siamo cresciuti sul piano della gestione. Poi succede che ti vada tutto contro".



"Rifondazione? Io so fare l’allenatore e faccio quello, anzi a volte non mi riesce bene neppure quello. Da quando sono arrivato la Juventus ha cambiato 9 titolari, nella rosa ci sono 10 giocatori che vanno dal 90 a 97. Tutti gli anni la Juventus ha messo dentro giocatori giovani di qualità, quindi il prossimo anno la Juventus dovrà fare un mercato come è sempre stato fatto. Ora pensiamo al finale di stagione, mercoledì andiamo a Madrid ricordando che siamo leoni feriti ma non morti. Pensiamo a vincere il campionato e la Coppa Italia poi valuteremo con la società chi prendere e chi no.”



"Dobbiamo finire la stagione nel migliore dei modi. Dopo Cardiff ho pensato di andare via ma ho trovato gli stimoli, così come negli anni precedenti. Ho un contratto con la Juventus e sono felice qui, non penso al futuro ma al presente. In quattro anni abbiamo fatto due finali e un ottavo, e siamo ai quarti. Non possiamo vincere tutto ogni anno. Abbiamo già lavorato per il futuro e continueremo a farlo, per essere competitivi in Italia e in Europa. Poi quando arrivi ai quarti può succedere di tutto. Dybala martedì ha fatto una bella partita, l’espulsione ha pregiudicato la sua partita ma ha fatto una delle sue migliori partite, anche sull’aspetto tecnico. Su quello Paulo sta crescendo soprattutto a livello europe".