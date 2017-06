Juve, Allegri: "Record e Champions, ecco le sfide: l'Inter è un'altra cosa..."

Sassuolo-Juve: un anno fa i bianconeri toccarono il fondo, prima della grande cavalcata tricolore. Ora Allegri giocherà questa partita da leader della classifica.



"Per arrivare in fondo al campionato bisogna vincere tante partite - spiega il tecnico - Col nuovo sistema abbiamo vinto una gara in campionato e una in Coppa Italia. Domani è più difficile perché è facile giocare con la Lazio dopo aver perso a Firenze e poi contro il Milan per conquistare le semifinali di Coppa Italia. Domani è la prova, bisogna dimostrare che, anche quando ci sono le partite che sulla carta danno meno stimoli, noi siamo in grado di affrontarle. Anche perché il Sassuolo è in crescita". A proposito di stimoli, c'è chi dice che all'Inter abbiano promesso soldi ai giocatori per battere il Pescara. Allegri non ci sta: "L'Inter è un'altra cosa rispetto alla Juve, non mi interessa. Noi abbiamo tante sfide, dalla Champions ai record in Italia. Dobbiamo cercare di fare sempre qualcosa in più per alzare l'asticella, questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere tutti"



Prova di maturità, dunque. Per la Juve e per il nuovo modulo, l'offensivo 4-2-3-1: "Per giocare con cinque offensivi abbiamo bisogno del sacrificio di tutti e in questo momento tutti sono a disposizione. Questo sistema ci dà dei vantaggi, specialmente nella gestione degli spazi. Ma non è detto che useremo sempre questo modulo. Pjanic davanti alla difesa? Sa giocare al calcio, punto primo. La sua posizione in campo lascia il tempo che trova, lui va a cercare la palla. Io non sono amante dei numeri, senza pensare a moduli e schemi. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla, cosa che non abbiamo fatto negli ultimi 15 minuti con il Milan".



Punto sulla formazione: "Marchisio è a disposizione, ma difficilmente giocherà. Gli altri stanno tutti bene. Pjaca? Quando verrà chiamato in causa, probabilmente farà un'ottima prestazione: deve imparare un po' a soffrire. Anche lui sta crescendo, abbiamo bisogno che diventi un giocatore importante. I dubbi per la formazione di domani sono due: Pjaca per Cuadrado e Rincon per Khedira. Barzagli terzino? È probabile che domani rientri Lichtsteiner dal primo minuto"