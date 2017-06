Juve, Allegri: "Pjaca inizi a pedalare, in Champions siamo tra le favorite"

Testa al Palermo. Non ammette distrazioni Massimiliano Allegri per la gara contro i rosanero, che precede di pochi giorni l'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Porto (esclusiva assoluta di Premium Sport): "Il pensiero va tenuto lontano dalla Champions, domani giochiamo una partita che è da vincere, gli scudetti passano da queste partite - ha esordito il tenico - Con Lopez il Palermo ha più ordine, non concede spazi e ha fatto quattro punti in tre partite. Dovremo essere veloci, bravi tecnicamente ed aggressivi. Siamo a -14 dalla fine del campionato, non si può sbagliare l'atteggiamento e i ragazzi lo sanno".

Impossibile però non pensare al Porto e anche le scelte di formazione per la gara coi siciliani andranno in questa direzione: "Devo valutare domani se far giocare Benatia e Sturaro, dietro sono in tre per due posti, con Chiellini e Barzagli che stanno lavorando per provare a recuperare per il Porto. Uno tra Rugani e Benatia giocherà al fianco di Bonucci, che domani raggiunge un traguardo importante (300 con la Juve ndr) e si sta riprendendo dopo il lungo stop. Sturaro? Devo valutare, non c'è Mandzukic e devo capire come giocare. Pjanic sta bene, domani Buffon gioca" ha detto Allegri.

"Il Porto è una squadra molto forte tecnicamente, ma da qui alla sfida con loro mancano sette giorni - ha proseguito Allegri provando a riportare il discorso sul campionato - Non bisogna concedere nulla al Palermo, già ci sono troppe distrazioni e i tre punti di domani valgono come quelli con l'Inter. Al posto di Mandzukic (squalificato ndr) o tolgo un attaccante o gioca uno tra Pjaca e Sturaro, ma Marko deve capire che non basta solo la tecnica ma bisogna tirare la carretta. Siamo alla Juventus, bisogna sempre alzare il livello e questo è il momento di pedalare. Deve capire che per raggiungere certi obiettivi deve sacrificarsi e impegnarsi di più".

Poi una battuta sulle parole di Dybala ("Ha dimostrato di essere un ragazzo intelligente") e un aggiornamento sulle condizioni di Marchisio: "Claudio ha fatto una buona partita a Cagliari, ha fatto un bell'assist a Higuain. Comunque deve crescere, non è nella condizione ottimale e lo sa anche lui, è un ragazzo intelligente e tra un mese sarà al 100%. Khedira capisce a quale tipo di velocità va la partita, si sa adeguare perché è intelligente e fa girare bene la squadra, ogni tanto si può inserire anche in area di rigore. Mancano cinque giorni al Porto, oggi valuterò se farlo giocare o meno, perché farli staccare per 10 giorni non sempre è un bene".

Infine, inevitabilmente, si torna sulla Champions e Allegri si dimostra molto fiducioso: "Nei due giorni di Champions hanno vinto tutte le squadre arrivate seconde, dobbiamo stare attenti al Porto perché ha grande tecnica. Ma sì, facciamo parte di quel gruppo delle favorite"