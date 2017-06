Juve, Allegri non fa drammi: "Torniamo coi piedi per terra"

Dopo la sorprendente sconfitta di San Siro contro l'Inter, la prima in stagione per la Juventus, Max Allegri finisce sul banco degli imputati per alcune scelte di formazione discutibili, ma il tecnico bianconero non si scompone e, come è solito fare, affida a Twitter il proprio pensiero: "I tanti errori commessi ci riportano coi piedi per terra. Niente drammi, ma lavorare per metterci alle spalle questa partita" ha cinguettato Allegri.

I tanti errori commessi ci riportano con i piedi per terra. Niente drammi ma lavorare per metterci alle spalle questa partita — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 18 settembre 2016

Il tecnico campione d'Italia dunque non fa drammi, ma Tuttosport oggi in edicola lo attacca: “Questa l’ha persa Allegri” il titolo di apertura, mentre nelle pagine interne il titolo più forte è "Irriconoscibili". La Juventus ha perso contro l'Inter dopo sei anni e il quotidiano torinese attribuisce la sconfitta alle scelte di formazione di Allegri, che ha lasciato Higuain in panchina, ha schierato Asamoah titolare e Pjanic nel ruolo di regista.

"Miralem diventerà uno dei tre migliori registi al mondo" ha detto Allegri dell'ex Roma, ma al momento il bosniaco non ha il ritmo per giocare nella posizione di regista basso, che allontana la sua qualità dagli ultimi 25 metri. Anche la conferma del 3-5-2 ha lasciato perplessi: uno dei limiti principali dell'Inter è nei terzini, perchè quindi lanciare solo dall'80esimo minuto il 4-3-3 con Dybala e Pjaca larghi?

E poi c'è la questione Higuain: mister 90 milioni è stato messo in campo solo al 74esimo e ha subito sfiorato il gol, mentre Mandzukic, fuori nelle ultime due partite, non ha mai calciato in porta e si è anche perso Icardi sul corner del pareggio. Non era forse il caso di far rifiatare il Pipita mercoledì nella gara col Cagliari?

Infine un dato statistico: in questo campionato la Juventus ha già subito 3 gol (su 4 totali) da calcio d'angolo, in tutta la passata stagione furono soltanto due. C'è qualcosa da sistemare negli schemi difensivi su palla inattiva.