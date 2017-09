Juve, Allegri: "Non chiedo niente, Bentancur sarà la sorpresa"

"Io non chiedo niente". La coerenza è una delle grandi qualità di Massimiliano Allegri: il tecnico della Juve non si è mai occupato di mercato, almeno non pubblicamente, e non lo farà neppure stavolta, anche perché è convinto che lo stop di Claudio Marchisio sia solo temporaneo e che le soluzioni le abbia comunque in casa. Ecco le principali dichiarazioni alla vigilia di Genoa-Juve.



"Mi dispiace per Marchisio perché si stava riprendendo, questo consulto ha detto che ha bisogno di un mese di tempo perchè mancano dei valori di forza sulla gamba, quindi ha bisogno di questo tempo. Tra un mese vedremo le sue condizioni. Sono dispiaciuto di non averlo a disposizione".



"La Juventus a Marassi ha sempre fatto fatica. L'anno scorso per non far fatica invece abbiamo preso tre gol in 27 minuti. Bisogna vincere per affrontare la sosta in totale serenità. Troveremo un Genoa agguerrito, in casa è una squadra completamente diversa da quella che è in trasferta. Non bisogna farsi trovare impreparati come lo siamo stati l'anno scorso".



"Douglas Costa si sta integrando, sta smaltendo i carichi di lavoro, non so se giocherà titolare. Si sta integrando Matuid e sono molto contento di Bentancur, che è un ragazzo veramente molto bravo, che è cresciuto molto in questi due mesi che è stato con la Juventus. Credo possa essere la sorpresa del campionato. Rugani ha molte possibilità di partire titolare".



"Non chiedo niente alla società, Marchisio ha solo 3-4 settimane di lavoro differenziato per riportarlo in una buona condizione. Ho Sturaro, Bentancur, Matuidi, Khedira, Pjanic, quindi giocatori ce ne sono in abbondanza per giocare le partite. Al momento siamo questi, al mercato pensa la società. Tra l'altro l'anno scorso questa squadra credo abbia fatto degli ottimi risultati. Asamoah via? Non è imminente, ma sta facendo delle valutazioni con la società".