Juve, Allegri ne cambia almeno tre contro il Cagliari

Per il capitano non cambierà nulla. Sempre al suo posto per l'ultima stagione con un forse appeso ad un traguardo (la Champions) sfiorato due volte negli ultimi tre anni. Davanti a Gigi Buffon, invece, potrebbe cambiare qualcosa, non nel numero dei giocatori (4) ma in volti e nomi, come ad esempio Rugani, uno che non vede l'ora che gli cambi il mondo attorno. Indicazioni da Supercoppa, Juve chiaramente da risvegliare con qualche novità, appunto, senza trascurare il centrocampo affidandosi magari a chi sente che il suo mondo è ritornato e aspetta ancora l'occasione ufficiale.



È Claudio Marchisio, che in un centrocampo a tre per rinforzare la fase difensiva, potrebbe riavere quel ruolo di titolare perso di fatto un anno e mezzo fa. In generale, progetto che potrebbe prevedere il temporaneo abbandono del 4-2-3-1, in attesa per esempio di Matuidì ma è roba eventualmente da post Cagliari.



Per quella sfida si parta dalla possibile rinuncia iniziale a Khedira e Mandzukic e dalla necessaria presenza di Douglas Costa nei tre davanti. Anche questa è forte indicazione confermata dalla Supercoppa. Più tecnica e vivacità per servire Gonzalo Higuain. Lui ha promesso grandi soddisfazioni, Dybala se ne è prese due ma del tutto personali. Numero dieci addosso e quella punizione che pare fatta apposta per evocare ricordi e passaggi di consegne con chi fino a cinque anni fa era capitano e la fascia l'ha poi passata a Gigi Buffon, sempre al suo posto con quell'idea sottotraccia di fare in modo che non sia proprio l'ultima stagione.