Juve, Allegri: "Matuidi non convocato, Marchisio sì"

La Juve va a Udine per tornare alla vittoria anche in campionato: ecco le parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia.



"Dybala sta bene, è un ragazzo che ha carattere e gioca. Rugani andrà in campo, al 99% insieme a Chiellini: finora ho fatto altre scelte perché non mi aveva dato garanzie in allenamento e perché può capitare di star fuori. Matuidi non è convocato perché ha avuto un risentimento al flessore, Marchisio è a disposizione. Douglas Costa dal 1'? Davanti non ho ancora deciso".



"È un momento delicato, abbiamo giocatori fuori e altri che devono recuperare la condizione: lasciamo da parte le bellezze estetiche e raccogliamo il maggior numero di punti. In tre trasferte abbiamo subito 5 gol: l'obiettivo che dobbiamo porci a Udine è di non prenderne. Napoli-Inter? Spero nel pareggio, ma comunque vada noi dobbiamo vincere"



"Quest'anno abbiamo fatto più gol rispetto all'anno scorso e ne abbiamo subiti due in più in campionato. E su questo dobbiamo sicuramente lavorare e fare più attenzione. Per quanto riguarda gli infortuni, durante la stagione capitano, quindi bisogna fare di necessità virtù, nel senso che in questo momento bisogna raccoglierci di più, lavorare più di squadra, sapendo che è un momento in cui per fare risultato, per portare a casa i punti, bisogna fare molta più fatica di quanta ne faremo tra due mesi"