Juve, Allegri: "L'1-0 è un bel risultato, che partita Bentancur"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, si gode la vittoria sulla Fiorentina: ecco le sue principali dichiarazioni a Premium Sport.



"È una vittoria importante perché non abbiamo subito gol: l'1-0 è un bel risultato anche perché abbiamo sofferto un po', nel primo tempo ci siamo un po' intestarditi ma non abbiamo mai rischiato. Higuain? È stata una buona prestazione, rispetto a domenica è entrato 4 volte in area: è stato bravo nell'azione del gol, perché ha attaccato la porta: deve continuare a giocare, piangersi addosso non serve a niente, i gol arriveranno, magari sabato. Lo dico sempre: il capocannoniere difficilmente vince lo scudetto".



"Il Napoli lotta per lo scudetto, lo ha dimostrato in questi anni. La Juventus gioca in modo diverso e ha come antagoniste anche Milan, Inter e Roma. Noi piano piano cerchiamo di vincere una partita alla volta, facendo i punti che ci permettano di arrivare al settimo scudetto. Lichtsteiner ha giocato domenica, Höwedes non è in condizioni ottimali e ho preferito dare a Stephan due giorni di recupero, non è stata una scelta tecnica. L'unico modo per essere competitivi fino alla fine è ruotare i giocatori: Sturaro può diventare importante da terzino destro".



"Bentancur ha fatto una partita importante sia a livello tecnico che di personalità. In queste serate, dove la squadra fa fatica a tirare in porta, è importante non rischiare, poi dopo la soluzione offensiva la trovi. Non è una Juve più forte, è una Juve diversa: alla fine chi vince è il migliore, tutte le stagioni sono diverse l'una dall'altra".