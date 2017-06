Juve, Allegri: "Io voglio restare qui, in bocca al lupo a Totti"

Poco più di una settimana alla finale di Cardiff e ovviamente i pensieri di tutti i bianconeri sono già in Galles, così come quelli di Allegri, che userà l'ultima sfida di campionato a Bologna per perfezionare gli ultimi dettagli: "Khedira è rientrato dall'infortunio e partirà titolare perchè ho bisogno di vedere a che punto è". Un po' di riposo invece per Buffon e Chiellini: "In porta gioca Audero, in difesa ci sarà Lichtsteiner"

"Davanti Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain. - continua Allegri dettando di fatto la formazione - Trane giocheranno due. Credo che giocheràa sinistra. Manca l’ultimo pezzo, che probabilmente potrà essere Marchisio. Poi ho tre sostituzioni”.

Il rinnovo di Mandzukic? "Sono contento per Mario, come lo sono per Dybala e Pjaca. La Juventus sta facendo un'ottimo lavoro nel trattenere tutti i suoi campioni, è la dimostrazione che sta lavorando per il futuro".

Un commento su Totti? "Innanzitutto bisogna ringraziarlo per quello che ci ha fatto vedere in carriera, è un momento particolare per lui, come per Roma. Francesco è rimarrà un pezzo di storia della Roma, gli faccio un grosso in bocca al lupo per il suo futuro"

Futuro?: "Ho un contratto fino al 2018 e sono contento di stare qui, dopo la finale incontrerò la società e parleremo, non è il momento di discuterne ora. Sono contento per le parole del direttore (che lo ha definito incedibile ndr.), però, ripeto, al momento non ci siamo incontrati e non ci siamo parlati". Poi aggiunge: "Io voglio rimanere, la mia decisione l'ho già presa e non sarà condizionata in nessun modo da Cardiff".

Dove mi vedo tra 5 anni? "Ho un'idea chiara, ma ora non posso dirla altrimenti scateno un putiferio... Posso dire che farò qualcosa di totalemente diverso" ha concluso criptico il tecnico bianconero.