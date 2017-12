Juve, Allegri: "Inter, sfida scudetto: io sono confuso..."

Arriva Juventus-Inter, derby d'Italia, la partita delle partite, soprattutto oggi con i nerazzurri al comando e i bianconeri reduci dal successo al San Paolo. Ecco le parole di Massmiliano Allegri alla vigilia del big match.



"Abbiamo da migliorare la condizione fisica di alcuni giocatori, sono fiducioso non tanto per la partita contro l'Inter, ma soprattutto per il prosieguo della stagione. Sfida scudetto? Sì, se la intendiamo come una sfida tra due squadre che si contenderanno lo scudetto insieme a Napoli, Roma e Lazio, ma non sarà decisiva, perché il campionato si deciderà nelle ultime 5 giornate"



"Qualcuno ha giocato molte partite e riposerà, avrò bisogno di energie fresche: in questo momento ad esempio non è il vero Pjanic e non è il vero Alex Sandro. Mandzukic sta un filino meglio. Difficilmente Buffon sarà della partita. Dybala? Non so, devo decidere se giocare a tre o a quattro davanti, ho un po' di confusione in testa..."



"Anche perdendo a Napoli non sarebbe finita, ma sarebbe stato più difficile perché quest'anno le squadre di vertice perdono pochi punti e infatti secondo me decideranno gli scontri diretti. L'Inter è una grande squadra e non subisce mai gol su palla inattiva. Spalletti sta confermando quest'anno quanto fatto in carriera: sfrutta al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori e questa è una delle grandi qualità di un allenatore. Poi è bravo a leggere le partite: il pregio di questa squadra è che ognuno si sacrifica, non ha cominciato benissimo e ha fatto risultati soffrendo, ora gioca bene e concede poco. La Juve è diventata molto più responsabile, ha capito il momento in cui bisogna dare qualcosa in più: ci sono giocatori tecnici, tattici e di grande fisicità, ma tutti devono stare al meglio"



"Sarri mi mandò in confusione parlando dei fatturati? Avevo fatto una battuta. Una volta dice una cosa, una volta ne dice un'altra. Spalletti ha ragione: la Juventus gioca per vincere il campionato, ma è più difficile per noi, perché sono sei anni che lo vinciamo ed è sempre più difficile"