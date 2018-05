Juve, Allegri in sede per pianificare il futuro: rinnoverà?

La Juventus pianifica il suo futuro. Il tecnico Massimiliano Allegri è arrivato di buon ora nella sede del club alla Continassa. Ad accoglierlo il vicepresidente Pavel Nedved, il direttore generale Beppe Marotta e il ds Fabio Paratici. L'incontro, che lo stesso allenatore aveva annunciato durante la festa scudetto di sabato, servirà a gettare le basi della nuova Juventus, quella che dovrà dare l'assalto alla Champions Legue fino ad ora sfuggita alla squadra. Inevitabile quindi parlare di mercato e di campagna acquisti.

"L'importante è non peggiorare la rosa" ha detto Allegri sabato e l'avrà ripetuto anche all'inizio del summit con la società. Va da sé che la Juve ricomincia da lui, da certezze ritrovate dopo che un periodo di riflessione di due/tre settimane pareva aver messo in forte discussione la sua quinta stagione consecutiva, la Juve ricomincia da lui e forse rilancia, proponendogli un rinnovo di contratto. Presto sapremo il risultato dell'incontro, ma intanto si può iniziare a ipotizzare come "non peggiorare la rosa".

Certificati e celebrati gli addii di Buffon, LIchtsteiner e Asamoah, i bianconeri si sono già attrezzati con Szczęsny, Spinazzola e Caldara, sono molto vicini a Perin del Genoa e al terzino dello Shakhtar Donetsk Ismaily, oltre ad aver già chiuso per Emre Can, come confermato anche da Marotta. Mancano i grandi nomi, quelli in grado di far sognare la piazza: Morata, Milinkovic-Savic e Martial sono i nomi più caldi, dipende da cosa si diranno nel vertice in corso Allegri, Marotta &co.