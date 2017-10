Juve, Allegri: "Gran prova di forza, Pjanic mi ha fatto arrabbiare"

Massimiliano Allegri si gode la vittoria di San Siro: la Juve batte il Milan 2-0 e dà una grande dimostrazione di forza. Ecco le dichiarazioni del tecnico a Premium Sport.



"La squadra ha gestito bene la palla, abbiamo fatto qualche errore tecnico ma nel complesso i ragazzi sono stati veramente bravi. Dovevamo fare una prova di forza per la tradizione del match, per la rivalità tra i due club e poi perché giocare a San Siro è sempre difficile. Abbiamo fatto una grande fase difensiva, abbiamo subito solo su quel tiro di Kalinic a fine primo tempo".



"Nei primi dieci minuti eravamo poco reattivi mentre il Milan è stato bravo a pressarci alto. Poi dopo la squadra ha preso le misure giuste e il match è cambiato. Se giochiamo così anche martedì ci sono buone possibilità di vincere anche in Champions, anche se sarà una sfida diversa. Higuain ritrovato? Doveva solo trovare una condizione migliore, durante la sosta si è allenamento molto bene e ha fatto una partita bellissima. Non si deve fermare qui, questo per lui deve essere un punto di partenza. E’ uno dei centravanti migliori al mondo e per fortuna gioca con noi".



"In cosa deve migliorare Dybala? Deve continuare a giocare così, ha fatto una buona partita. Ha sbagliato qualche tiro dal limite, a volte poteva servire Higuain però deve solo ritrovare la miglior condizione. Ha bisogno di allenamento anche se è difficile farlo ogni tre giorni. Mi ha fatto arrabbiare Pjanic, uno come lui non può sbagliare così tanto".