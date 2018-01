Juve, Allegri esaltato anche dall'Uefa: "100 e lode"

"Allegri 100 e lode". Anche l'Uefa esalta l'allenatore della Juve, che oggi avrà conservato anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport dedicata a lui. Il momento d'oro dei bianconeri, secondi in campionato a -1 dal Napoli e ancora in corsa su tre fronti, aiuta ad esaltare le qualità del tecnico, capace di fare a meno dei suoi talenti, eppure di continuare a vincere.



Vincere, appunto, è la parola chiave. Il 100 non è un numero a caso: Allegri ha raggiunto la tripla cifra a Cagliari, per successi in Serie A sulla panchina della Juve. Non è tutto: nel servizio che gli dedica la Uefa, viene snocciolata una serie di dati. Quello più significativo, che proietta Allegri al primo posto in assoluto, è la percentuale di vittorie da allenatore bianconero: 70,2%, cioè 137 su 195 gare. Meglio di Carcano (4 scudetti di fila tra il 1931 e il 1934), Conte, Capello e Lippi. Nella storia c'è già. Manca solo la Champions per entrare nella leggenda.