Juve, Allegri e il 4-2-3-1: svolta alla Mourinho, Mandzukic come Eto'o

Il 16 marzo 2010 probabilmente non è una data rimasta stampata nella storia del calcio, eppure quel giorno ci fu un allenatore che ebbe un'idea vincente che in qualche modo la storia (almeno di quella stagione) la cambiò: José Mourinho decise di mandare in campo l'Inter a Londra con il 4-2-3-1 nella gara di ritorno degli ottavi di Champions contro il Chelsea. Doveva difendere il 2-1 dell'andata, scelse di "attaccare" a modo suo, con Eto'o e Pandev larghi e Milito centravanti. Anche il 22 gennaio 2017 difficilmente entrerà negli annali, come questo 2-0 rifilato dalla Juve alla Lazio che ovviamente vale meno di quella vittoria dei nerazzurri in trasferta. Eppure Allegri ha avuto un'idea simile, se non la stessa.



Quell'Inter, per caratteristiche, è completamente diversa da questa Juve, ma la svolta di Max ricorda un po' quella che portò José, in fin dei conti, non solo a vincere quella partita, ma al Triplete. Mandzukic non è Eto'o: non ne ha lo scatto, non ne ha le qualità tecniche. Ma lì a sinistra si è sacrificato come un terzino e la sua testa è servita a propiziare l'1-0 di Dybala, oltre che a spazzare via ogni pericolo sui calci d'angolo. Dybala non è Sneijder, è più attaccante ma anche più mobile in fase di non possesso rispetto all'olandese. Cuadrado ovviamente non è Pandev, di sicuro ha più sprint e anche più propensione a difendere. Pjanic davanti alla difesa non metterà ordine come Thiago Motta, ma potenzialmente può dare anche di più.



In ogni caso, è quello che sta dietro alla scelta di Allegri, magari replicabile in futuro, che induce al paragone: la volontà di mandare in campo il maggior numero di giocatori di qualità contemporaneamente. È così, soprattutto in Champions, che la Juve può svoltare, tenendo conto che in panchina c'è anche Pjaca, un altro che cambiare le partite e che può alimentare la voglia di 4-2-3-1, puntando anche sulla crescita di Alex Sandro, oggi assente, ma sempre più bravo in copertura rispetto al passato. Da qui al Triplete ce n'è di strada. Ma intanto è un ottimo inizio.