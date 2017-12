Juve, Allegri: "Dybala nel 4-3-3 può fare solo il centravanti"

Gli infortunati, la Roma, la Coppa Italia, il calciomercato e soprattutto Dybala. Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida col Genoa, tratta diversi temi e, oltre al punto della situazione sui rientri e sui giocatori che stanno fuori, alla fine dà una notizia da non sottovalutare: "Nelle ultime partite Dybala l'ho tirato fuori e abbiamo cambiato sistema di gioco (passando al 4-3-3, n.d.r.), è molto semplice. Se gioca Paulo, devo sfruttarlo per le caratteristiche che ha. Il ruolo che può fare con questo sistema di gioco è il centravanti".



Dunque: la Juve ha ritrovato solidità con Benatia centrale difensivo e due mediani-incursori come Khedira e Matuidi accanto a Pjanic. Rilanciando Dybala, Allegri dovrebbe tornare al 4-2-3-1 o al 4-4-2, perché è impensabile che faccia fuori Higuain. Un bel dilemma. E forse un piccolo problema. "La partita di coppa potrebbe servire a Paulo anche per sbloccarsi e per tornare al gol, che non dev’essere un problema. Se fa 20 gol sono già tanti, ma deve fare anche tanti assist: altrimenti si snatura. Paulo è un ragazzo intelligente: domani è una partita importante per lui e per la Juventus"



Problemi e buone notizie arrivano dall'infermeria: "Sono due recuperi difficili, sia per De Sciglio che per Mandzukic, perchè Mandzukic ha preso tredici punti e De Sciglio ha avuto un problema sul flessore e lo valuteremo nei prossimi giorni, ma difficilmente potrà essere disponibile con la Roma. Cuadrado lo stiamo valutando giorno dopo giorno e spero ci sia per la Roma; Buffon non si allenerà per questa settimana ed è quasi impossibile ci sia con la Roma; Chiellini ha fatto un bell’allenamento, può essere che domani giochi titolare, o lui o Barzagli; Lichtsteiner rientra e credo che domani giocherà. E in porta ci sarà Szczesny. Col Genoa giocheranno Dybala, Rugani e Bernardeschi, Marchisio è un altro giocatore che potrà essere della partita".



"La Coppa Italia è un obiettivo importante, vale come il campionato, come la Champions League: negli ultimi tre anni i ragazzi l'hanno vinta tre volte, quindi bisogna cercare di arrivare il più avanti possibile, L'eventuale passaggio del turno ci dà una spinta importante per affrontare sabato la Roma. Di Francesco non ha assolutamente bisogno dei miei complimenti. La Roma è una squadra ben strutturata con giocatori importanti e soprattutto lui è stato molto bravo ad aver dato un equilibrio che permette alla Roma di non concedere grandi occasioni da gol. Mercato? Io non ho bisogno di niente, siamo già anche troppi, poi faccio un casino a fare la formazione".