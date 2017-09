Juve, Allegri: "Dybala gioca, rientrano Mandzukic e Chiellini"

Dimenticare Barcellona. E' questo l'obiettivo della Juventus, impegnata domenica alle 12.30 sul campo del Sassuolo. I bianconeri vanno a caccia della quarta vittoria in altrettante partite di campionato per cancellare i malumori per il 3-0 subìto al Camp Nou nella prima giornata dei gironi di Champions. Ecco le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.



"La squadra a Barcellona ha fatto un bel primo tempo, anzi un bellissimo primo tempo, poi abbiamo subito questo gol che potevamo evitare con una attenzione maggiore. Bisognava solamente continuare a giocare come avevamo fatto nel primo tempo perchè le partite non finiscono e perchè c'è sempre tempo per poter recuperare. Se dopo lasci campo aperto al Barcellona e a Messi, è più difficile recuperare le partite. Però da quella sconfitta dobbiamo trarre degli insegnamenti, nel senso che noi dobbiamo fare quello che sappiamo fare, quello che conosciamo meglio, non possiamo giocare come gioca il Barcellona. Dobbiamo giocare da squadra, nel secondo tempo questo si è un pochino perso e non deve più succedere".



"Dybala non è stanco, sta facendo bene e giocherà. Qualcuno rientrerà, come Mandzukic e Chiellini. Khedira, Marchisio e Pjaca sono ancora ai box, Höwedes rientrerà lunedì, De Sciglio ha i controlli all'inizio della prossima settimana, poi tutti gli altri sono disponibili. Gioca uno tra Bernardeschi e Cuadrado. Abbiamo solo un risultato, quello della vittoria, sapendo che andiamo ad affrontare un Sassuolo che gioca bene, che ha giocatori di qualità e soprattutto che ha bisogno di punti. Quindi ci vorrà grande rispetto per il Sassuolo e grande umiltà per giocare questa partita. Centrocampo a tre o a due? A tre hai le mezzali che si inseriscono, ma senza Khedira e Marchisio è difficile che giocheremo in quel modo. L'esclusione dalla Nazionale per Higuain deve essere un grande stimolo: col Sassuolo mi aspetto da lui, e sicuramente la farà, una grande partita".