Juve, Allegri: "Buffon e Chiellini riposano. A Higuain manca solo il gol"

Dopo il ritorno alla vittoria in campionato con il 6-2 rifilato all'Udinese, la Juventus attende la Spal all'Allianz Stadium. "Sono tre punti uguali a quelli di domenica scorsa e a quelli di sabato prossimo, soprattutto bisogna avere grande rispetto della Spal perché gioca bene ed è una squadra organizzata. Non ci sarà tanto turnover: deciderò domani mattina ma Buffon e Chiellini riposeranno" afferma Allegri a 24 ore dalla sfida.



Scenderanno invece in campo Alex Sandro, Douglas Costa, Dybala, Higuain e uno tra Cuadrado e Bernardeschi: "Gonzalo ha fatto delle partite importanti, gli manca il gol e magari tornerà già da domani. Soprattutto domenica quando eravamo in dieci si è caricato la squadra sulle spalle e ha fatto delle grandi giocate, come per esempio in occasione del terzo gol di Khedira".



Se in attacco c'è un solo dubbio, il tecnico deve ancora decidere su chi schierare a centrocampo dove è disponibile anche Marchisio: "E' in una buona condizione, pronto per fare uno spezzone di gara. De Sciglio l'ho convocato, gli manca ancora il ritmo partita, però si è allenato con la squadra e quindi è un rientro importante, già essere a disposizione".



Un commento infine sulle parole di Andrea Agnelli ("Nel momento in cui qualcuno diceva che il ciclo era finito, Allegri ha vinto tre Scudetti e puntiamo a vincere il settimo di fila"): "Già il fatto che si ritorni a parlare di settimo Scudetto come un'impresa che va al di là della leggenda, questo è un dato importante, perchè ci ha risvegliato in tutti noi qualcosa che soprattutto dall'esterno veniva quasi dato per scontato. Invece ogni anno che passa è sempre più difficile, vincere è una cosa straordinaria, la normalità è non vincere. Abbiamo cambiato molti giocatori, ma quest'anno dobbiamo sapere che l'obiettivo del settimo Scudetto, che va al di là, oltre la leggenda, ci serve per fare una Champions importante".